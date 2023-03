MP solicitará orden de aprehensión contra presuntos implicados del femicidio de Nazareth Marín

El Fiscal General de la República, Tareck William Saab, informó este lunes que el Ministerio Público solicitará orden de aprehensión para los presuntos responsables del asesinato de Nazareth Marín, trabajadora del Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses (Senamecf).

De acuerdo con Saab, el caso está a cargo de la fiscalía 43 y el caso es oficialmente un femicidio. El funcionario no precisó sobre el nombre o número de los involucrados. Lo que sí afirmó es que las investigaciones están avanzando para esclarecer el terrible femicidio.

Una autopsia al cuerpo de Marín, trabajadora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), reveló que la joven fue estrangulada, por tanto su deceso es investigado oficialmente como asesinato.

#INVESTIGACIÓN… el @MinpublicoVEN avanza en el esclarecimiento del terrible #FEMICIDIO cometido contra Nazareth Marín: la #Fiscal 43 Nac solicitará orden de #aprehensión contra los presuntos responsables de este #abominable hecho ocurrido en La Guaira.

Golpeada, abusada sexualmente y estrangulada

El 24 de marzo, la madre de Nazareth Marín denunció que su hija fue golpeada, abusada sexualmente y estrangulada.

Este hecho ya de por sí cambió el curso de las investigaciones y apuntó hacia un feminicidio. La investigaciones posteriores lo confirmaron.

La pena también aumentará de manera notoria porque el femicidio es un acto de máxima gravedad ante la ley y ante la sociedad por constituir un acto de discriminación y violencia de género, acompañado por acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante. Incluye, además, la tortura, ensañamiento y violencia sexual.

Ante estos hechos, la madre de Marín pidió al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, justicia en el caso de su hija.

“Justicia, ¡ya basta! No solo para mi hija, sino para muchas más. ¡Quiero justicia y no me voy a quedar callada!”, dijo Moraima Marín al periodista Gustavo Rodríguez, quien estuvo en los actos fúnebres.

La joven de 27 años de edad fue reportada como desaparecida el domingo 19 de marzo por parte de familiares y amigos. De acuerdo con los testimonios conocidos, Marín fue vista por última vez en la playa Los Ángeles de Naiguatá, en el estado La Guaira.

🚨 «QUIERO JUSTICIA» #24Mar



La mamá de Nazareth Marín pide al fiscal Tarek William Saab que se esclarezca, cuanto antes, el asesinato de la funcionaria del Senamecf



📹: @S_GutierrezVV



Visita https://t.co/CF7ETGfizx pic.twitter.com/XtXVzEB3DX — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) March 24, 2023

