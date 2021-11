«Nadie puede saber por quién se va a votar», aseguró Josefina Pantin

La coordinadora nacional de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, Josefina Pantin, afirmó que con este proceso electoral en marcha «renace» en el ciudadano la credibilidad en el Consejo Nacional Electoral (CNE), porque, a su juicio, es seguro que «nadie puede saber por quién se va a votar».

«Yo creo que sí hay mayor información y optimismo. Ha empezado a renacer de nuevo en el ciudadano la credibilidad en la institucionalidad del CNE. No se escapa de nadie que todas las encuestas revelan que la gente tenía muchas dudas sobre el CNE. Tener un poco más de credibilidad hace que la gente vote y es lo que al fin y al cabo queremos las personas que creemos en la democracia. Votar como instrumento para seguir avanzando en la reconstrucción de una cantidad de instituciones que se han ido desmoronando», enfatizó Pantin en unas declaraciones ofrecidas para Radio Fe y Alegría Noticias.

De acuerdo con la coordinadora de la red, El CNE realizó un esfuerzo para ayudar a la observación nacional e internacional y por divulgar eficazmente la mayor información posible a los ciudadanos.

Expresó que la confianza está puesta sobre el despliegue de 2 mil fiscales a nivel nacional quienes fungirán como observadores para recibir denuncias sobre alguna irregularidad o fallo en un centro de votación.

El voto es «absolutamente secreto»

Pantin descartó toda la idea «fantasma» de que el voto no es secreto. Explicó que el rector del CNE, Roberto Picón, compartió información sobre que es «imposible tener paridad entre el número de cédula y el voto».

«(El voto) es absolutamente secreto, al menos que alguien se te pare al lado y vea que estás pulsando tú en la pantalla. Si no te ven como votas, nadie puede saber por quién votas», afirmó.

«Hay que explicarle al ciudadano que no existe, es un fantasma. El voto es absolutamente secreto (…). Es imposible que se sepa por quién se vota, eso es un mito que hay que eliminar», agregó con tal énfasis que dijo que esa idea no favorecedora la crearon distintos sectores con un fin.

Recordó, además, que hubo una auditoria de 10 expertos académicos, ningún perteneciente a ningún partido político, donde hicieron una revisión integral de todo el software y el hadware de las máquinas y concluyeron que no hay nada que pueda revelar el voto de una persona.

¿Se puede duplicar la cédula?

Otra de las dudas de la población es si es posible que se duplique una cédula de identidad o que una persona vaya con la identificación de algún familiar fallecido.

Para responder la inquietud Picón indicó que el CNE hizo una limpieza de fallecidos en el Registro Electoral. Sin embargo, es un trabajo que no ha terminado, pues todo lo contrario, ya que prometieron depurar el sistema para el año que viene que no habrá elecciones.

«En el cuaderno aparece un nombre, llegas tú con la cédula y al poner la huella hay una disparidad», explicó. Acentuó que es bastante complicado hacer un voto que no corresponda.

«Siempre ha sido un 0,001% que una persona pueda votar con una cédula que no le corresponde. Eso es seguir creando fantasías en cosas que realmente no lo son. Si eso pasa, se puede hacer una revisión y saber quién fue el ciudadano que hizo eso que es penado por la ley», alegó.

A las seis se cierra el centro de votación

«Los centros que no tengan personas en cola tienen que cerrar a las 6 de la tarde». Así lo dijo la coordinadora nacional de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación.

Según la normativa de la Ley Orgánica de Procesos Electorales solo si pasadas de las 6:00 p. m. hay personas en cola se queda abierta la mesa de votación hasta que terminen todos de procesar su voto. De lo contario, a dicha hora las mesas deben estar cerradas.

El hecho de no hacerse puede perpetrar actos de violencia y sembrar dudas, señaló Pantin. En su posición crítica dijo que no acatar la ley no es servirle a la democracia ni al CNE.

De hecho confirmó que: «en las últimas elecciones hubo mesas que cerraron a las 12 de la noche, hay videos de autobuses entrando a los centros».

Afirmó que para eso están los observadores, testigos de mesa y el ciudadano mismo. Además, informó que su equipo estará repartido en todos los estados de Venezuela, excepto Amazonas.

«Vamos a desplegar a alrededor de 660 observadores y unos 120 que no están acreditados en el Consejo Nacional Electoral fuera de los centros», detalló.

También aprovechó el espacio para ratificar que no solamente las personas acreditada por el CNE pueden ser observadores, sino todos los venezolanos, que pueden denunciar en la página web guachimanelectoral.org.

«Vayan con la absoluta tranquilidad a votar, no se dejen amedrentar, amenazar. No permitan que ningún ciudadano vote por ellos. Eso es un derecho del ciudadano que hay que usar y preservar. Nadie puede saber por quién van a votar, voten por el candidato que les guste, recogen su papelito que da la máquina y deposítenlo, vayan tranquilos a su casa a esperar los resultados», expresó en un mensaje final para la población.