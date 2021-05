Negocios de comida en Maturín siguen reportando bajas ventas

Negocios multi propósitos es la alternativa de vendedores de comida en Maturín para hacer frente a las bajas ventas. Muchos optan por vender aparte de desayunos y almuerzos productos de la canasta familiar, queso, ropa de segunda mano y hasta detergentes artesanales. Sus encargados refieren que esta práctica se ha hecho común para captar clientes y para mantener sus puntos comerciales.

Pedro Rodríguez, vendedor de desayunos y jugos, señala que ahora en su kiosko vende ropa usada, detergentes y hasta libros para rebuscarse y ayudar a su economía.

“No se está vendiendo nada, salen uno dos tres desayunos máximo a la semana, los clientes regulares también han dejado de venir y eso hace que no se venda ni el mínimo diario. He optado por meter otras cosas y aprovechar el punto con venta de detergentes, ropa de segunda mano, libros, juguetes hay de todo un poco”, comenta.

Rodríguez asegura que en las semana radicales son más lentas las ventas de desayunos. “Uno viene en la semana radical porque vive del día a día y tiene que salir pero las ventas están por el piso y muchas veces no se vende nada, a diario es una lucha”, se lamenta.

Génesis Mejías gerencia un negocio de venta de comidas y almuerzos en el casco central de Maturín y así como otros comerciantes dedicados a la venta de comida asegura que las ventas han mermado significativamente.

“En la radical no se mueve nada y ya a las doce toca retirarse porque hay que cerrar por el horario, no hay mucho movimiento en el centro y tampoco clientela, las ventas han bajado muchísimo los últimos meses”, señaló.

Para Mejías la inestabilidad del dólar juega en contra de su negocio porque su mercancía no puede subir de precios a diario así que opta por ser creativa. “Tratamos de dolarizar pero igual hay pérdidas, no podemos aumentar todos los días porque la gente no va a comprar, y aunque tratamos de no bajar la calidad las ventas no están buenas”.

Como otros negocios el de Génesis también ha diversificado sus productos para asegurar ingresos. “Trato de ingeniármelas y vendo otras cosas como queso, que sale bastante, y si no se venden los desayunos se vende el queso y entra un diario al menos. Pero sigue golpeando mucho la situación del dólar, el aumento de los insumos y la poca afluencia de clientes en semana radical”, explicó.