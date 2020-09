No existen denuncias sobre cuentas bloqueadas de Heróes de la Salud

El diputado a la AN Juan Guaidó ha venido denunciando que supuestamente a más de 7 mil beneficiarios del llamado bono “Héroes de la Salud” se les han bloqueado sus cuentas electrónicas para recibir su primer pago de 100 dólares.

Este viernes, en conversación con Radio Fe y Alegría Noticias, la presidenta del Colegio de Enfermería de Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, calificó como un acto de “vileza total y absolutamente reprochable a quien pueda ordenar este tipo de medidas”.

Basa su calificación sobre la realidad de que “el Estado ha incumplido con dotarnos de un salario digno para todos los trabajadores que están pasando hambre y que no tienen cómo defenderse contra la COVID-19”.

Sin embargo, Contreras aclaró que hasta el cierre de la semana no había recibido en su gremio ninguna denuncia formal sobre esta presunta irregularidad.

Si invitó a cualquier profesional de la salud, beneficiario del programa, que si le llegara a ocurrir una situación similar formule la denuncia ante el Colegio de Enfermería “para llegar hasta las últimas consecuencias”.

A propósito de la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que presentara este 25 de septiembre la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachellet, la gremialista asegura que la situación actual del sistema de salud es mucho peor “que cuando ella vino el año pasado a hacer su visita”.

Ratifica que la emergencia humanitaria compleja se ha profundizado producto de la pandemia de la COVID-19 “donde se evidencia la vulnerabilidad que tenemos los venezolanos ya que nuestro sistema de salud, como bien lo dijo la OPS, es precario”.

Cuestiona que esa realidad no se refleja en los datos diarios que informan los voceros oficiales.

Contreras asegura que el país se encuentra en su peor momento y esa condición perjudica notablemente a los trabajadores sanitarios.

Otro dato que aportó es que Venezuela refleja la más alta tasa de mortalidad en el mundo de profesionales de la salud.

Asevera que “esto es muy grave porque implica la falta de responsabilidad en la dotación de equipos de bioseguridad y la falta de servicios indispensables como el agua en los hospitales”.

¿Por qué siguen los médicos, los enfermeros y otros trabajadores en los hospitales si el mapa de riesgos es muy grande?

Responde Ana Rosario Contreras que se mantienen trabajando porque tienen una gran vocación y compromiso social con el pueblo.

También porque creen y aman lo que hacen en beneficio de los pacientes “y porque estudiamos para cuidar a una persona afectada por una patología”.

No obstante, enciende las alarmas porque anuncia que los profesionales de la salud que permanecen en la primera línea de atención para la COVID -19 se están diezmando. “Se están muriendo nuestros médicos y enfermeras y el personal está padeciendo de un alto contagio que no se ha visibilizado porque en Venezuela no existe el suficiente número de pruebas PCR para llevar un registro científico de esta enfermedad”.

Finalmente reveló que solo en el Distrito Capital existen más de 300 trabajadores sanitarios contagiados de Coronavirus. A nivel nacional, según sus datos, ya van 193 profesionales que han muerto producto de la enfermedad.