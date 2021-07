ONG de derechos humanos exigen evitar posibles masacres en operativos policiales

Más de 100 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociales exigieron, a través de un comunicado, a las autoridades del Estado venezolano evitar una masacre en las comunidades afectadas por la violencia cada vez que se practique un operativo policial.

Con el lema «poner como prioridad la vida de la gente», las ONG firmantes del pronunciamiento se solidarizan con todas las familias que han perdido a sus hijos en esta nueva confrontación armada y en particular con las familias de los funcionarios policiales que han perdido su vida en estos operativos. «Exigimos procesos de acompañamiento y reparación para ayudar a sobrellevar estas pérdidas», señalan.

El llamamiento urgente a los funcionarios de seguridad obedece a los recientes sucesos registrados en las comunidad de la Cota 905, al suroeste de Caracas, hace dos semanas cuando se desarrolló un dispositivo policial que terminó con la detención de más de 40 personas y por lo menos 33 muertos, según cifras que manejan diferentes monitoreos sobre violencia policial y militar en Venezuela.

En ese sentido, exigen también que se investiguen todas las denuncias relacionadas a posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas en estos procedimientos no solo en la zona mencionada sino también en otros sectores caraqueños como Coche, El Valle, El Cementerio, La Vega y Brisas de el Paraíso.

Expresan su profunda preocupación por la vida y seguridad de sus pobladores e instan a las autoridades a adoptar algunas medidas de urgencia y políticas de más largo aliento.

Entre ellas, mencionan las de cumplir, por parte del Estado, con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana.

Son un fracaso las medidas de «mano dura» en los planes de seguridad ciudadana

Aseguran que las políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), sólo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento.

Ante este fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía.

Ante una escalada de violencia, de manera inmediata exigen atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos.

También solicitan la mediación y asesoría de instancias internacionales dedicadas a temas humanitarios, así como a los expertos nacionales y a los miembros de las comunidades, para el acompañamiento en el diseño de políticas integrales de seguridad ciudadana y así garantizar la vida y la integridad física de la población.

Esta debe ser una estrategia transparente con la presencia de la iglesia, comunidades y organizaciones nacionales y locales para la vigilancia del acuerdo.

Control del porte de armas por parte de la población civil

Las organizaciones, entre las cuales se encuentran asociaciones civiles, humanitarias y religiosas, enfatizan que urge asimismo el control de porte de armas entre la población y realizar una investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales, situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos.

Es fundamental retomar las recomendaciones elaboradas durante el proceso de reforma policial y de la comisión para el desarme, en especial, el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles, fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas.

Se incrementa el desplazamiento interno de las familias

Advierten que el fenómeno de la violencia urbana ha ocasionado la aparición de la dinámica del desplazamiento interno, por parte de familias que quieren escapar de los enfrentamientos entre bandas antisociales, entre estas y la policía o los operativos policiales realizados con el uso indiscriminado de la fuerza.

En diferentes zonas de Caracas hay abandono de viviendas, ventas desesperadas a precios muy por debajo de su costo, lo cual pudiera incidir en el incremento de los indicadores de pobreza en el país. Exigimos la protección de los jóvenes varones de estos sectores y no su criminalización.

Finalmente exigen que cualquier operativo que desee garantizar la seguridad ciudadana debe tener como núcleo fundamental el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito, y estar en armonía con los principios internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza (legalidad, proporcionalidad y necesidad) por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben procesar debidamente y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en el operativo.

