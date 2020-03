Oposición de Guaidó exige elecciones presidenciales

El diputado a la AN Rafael Véloz conversó en la mañana de este lunes 9 de marzo con Radio Fe y Alegría Noticias.

Al ser consultado sobre los señalamientos que desde el oficialismo se han hecho en contra de sectores de la oposición de ser los supuesto responsables del incendio del galpón del CNE este sábado, Véloz fue enfático al rechazar tales acusaciones.

Asegura que “hay sectores dentro del Psuv que están inconformes con Maduro y manifiestan que la vía de solución es electoral para salir de él”.

A este escenario lo califica como “curioso porque es lo que también queremos los demócratas…unas elecciones presidenciales que estamos exigiendo desde mayo de 2018”.

Por esta razón le parece capcioso que se produzca este hecho donde se quema “una instalación tan importante del Consejo Nacional Electoral donde se acopian todas las máquinas y los elementos probatorios de otros procesos electorales justo cuando ya se había anunciado un posible proceso electoral para ese fin con todas las condiciones posibles que estamos exigiendo”.

También se preguntó por los procedimientos de seguridad sobre ese tipo de instalaciones.

“¿Quién maneja las armas? ¿Quién maneja la seguridad en este país? ¿Quién controla los lugares de alta seguridad como los recintos del CNE?”. En este sentido, el parlamentario aseveró que son las autoridades del poder electoral y del gobierno nacional los responsables de lo que en ese galpón sucedió.

Tampoco cree en las investigaciones que estarían adelantando tanto el Ministerio Público como los organismos de seguridad porque, según su criterio, son instituciones altamente politizadas.

Rafael Véloz ratifica que “solo es posible que vayamos a un evento electoral cuando haya una observación internacional”.

En torno al comité de postulaciones para designar los nuevos rectores electorales, y que se pudo definir la semana pasada en el seno de la Asamblea Nacional, reveló que no le quedó más remedio a la bancada del Psuv que acogerse y aprobar este mecanismo institucional “porque no les funcionó la asamblea nacional constituyente”.

¿Qué va a pasar este martes 10 de marzo?

Tal cual como lo ha venido subrayando el diputado Juan Guaidó este martes 10 de marzo se ha convocado una marcha desde la plaza Juan Pablo Segundo, en Chacao, hasta la sede del parlamento con la pretensión de discutir el Pliego Nacional de Conflicto que recoge diferentes demandas de los sectores laborales del país.

Sin embargo, este domingo, en una movilización por el día de la mujer, el presidente de la ANC Diosdado Cabello anunció que habrá una “contramarcha” de los revolucionarios a la misma hora, 10 de la mañana, y hasta la esquina San Francisco. Es decir, en el mismo punto donde inetentarán llegar los opositores.

Al respecto, el diputado Véloz afirma que ese día el presidente Nicolás Maduro entrará en un dilema porque “o militariza de nuevo la sede natural de la AN o permite que los diputados entremos como lo pudimos hacer el 7 de enero cuando se pudo juramentar Juan Guaidó”.

No obstante, el diputado no descarta que se cambie la ruta si se presentan circunstancias extremas que no les permitan llegar hasta el destino final.