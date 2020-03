Guaidó ratifica que “el 10 a la calle y hasta que sea necesario”

El presidente de la AN Juan Guaidó lideró este sábado 7 de marzo un acto político en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello.

Acompañado de dirigentes políticos, gremialistas y del rector de la UCAB José Virtuoso, el parlamentario explicaba que el evento perseguía debatir las propuestas para la recuperación de la democracia y la libertad de Venezuela por medio del Pliego Nacional de Conflicto.

En ese sentido, ratificó su llamado a marchar este martes 10 de marzo en Caracas hasta el Palacio Federal Legislativo, la sede de la Asamblea Nacional.

Éste, según lo dijo, sería el primer paso para resolver la crisis política y económica del país además de empezar a atender completamente la emergencia humanitaria compleja.

Reiteró que “el martes todos juntos vamos a ir a la Asamblea Nacional para presentar por iniciativa popular la unificación de todas las luchas”.

Dijo estar conciente que de parte de los cuerpos de seguridad ese día pueden esperar “represión. Pero cómo sabemos qué esperar, debemos prepararnos. Nos veremos en la Plaza Juan Pablo II. La vanguardia la asumiremos los Diputados y los líderes de cada sector, y luego todos los ciudadanos que nos acompañen”.

También señaló que a partir de esa movilización pautada para el día del médico en Venezuela estarán en las calles “hasta que sea necesario”.

Juan Guaidó enfatizó que el Pliego Nacional de Conflicto es la construcción de una ley desde cada sector. Gremios educativos, de la salud, construcción, industria petrolera, metalúrgica, transportistas y de otros sectores han venido participando en el diseño de este pliego.

Para el parlamentario el documento conjunto “debe hacerse Ley donde discutiremos no con un proceso de Ley si no con acciones. Ya no hay nada que hablar, es momento de exigir”.

En su intervención también recordó el mega apagón del 7 de marzo del año pasado e indicó que lejos de resolverse la crisis del sector eléctrico se ha acentuado en los últimos meses sin que sea vean visos de solución.