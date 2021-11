Pacientes renales de Rosario de Perijá protestaron por gasolina

Pacientes renales del municipio Rosario de Perijá protestaron en la carretera nacional La Villa- Maracaibo, a la altura de la antigua empresa de Bull Semen en la zona, para exigir gasolina debido a las dificultades que se les presentan para trasladarse hasta el Centro Nefrológico del municipio fronterizo, donde reciben sus diálisis.

“Hacemos un llamado a las autoridades encargadas que nos surtan de combustible, cada 20 días si se acuerdan nos despachan gasolina y ya no tenemos como trasladarnos a la unidad de diálisis. Esta medida de protesta no lo hacemos con gusto, pero ante la necesidad que tenemos no hay opción”, denunció a Radio Fe y Alegría Noticias Andreina Pérez, paciente renal.

Al sitio se acercaron efectivos del Ejército Nacional para conversar con los enfermos renales para mediar y buscar solución a la problemática que afecta a los pacientes crónicos.

Luego de una breve reunión se acordó atender a estas personas en una estación de combustible y pasadas las 2 de la tarde de este lunes ya se les estaba surtiendo.