Para los maturineses la quincena pasa con más pena que gloria

En Maturín trabajadores públicos denuncian que con la subida del dólar la quincena no alcanza para mucho más que para comprar dos o tres artículos, ya que el salario mínimo se mantiene igual pese a que en la última semana la divisa sobrepasara los 4 millones de bolívares.



Josefina Mendoza trabaja como ambientalista de una escuela desde hace 18 años y devenga un sueldo de 9 millones de bolívares y 3 millones de cesta ticket. Con esto, afirma, que solo puede comprar dos o tres artículos “dependiendo de la marca” pues con la subida del dólar durante la semana “en los chinos los precios no hacen más que subir”.



“Una harina de maíz cuesta 3 millones 800 mil, el arroz 3 millones 900 mil, la pasta 3 millones 400 mil y eso dependiendo de la marca, ya ni reuniendo 5 dólares se puede resolver porque 4 artículos se van en eso”, expresó.



Por su parte, Isidro Sevilla trabajador de la empresa estatal Aguas de Monagas contó a Radio Fe y Alegría Noticias que en vista de los pocos ingresos que percibe en su trabajo ha visto en la siembra una alternativa para comerciar y comer de lo que cosecha.



El señor Sevilla detalló que en su casa “una comprita” de 8 o 10 dólares les dura tres días porque son una familia grande; viendo que con lo que ganaba en el trabajo no le alcanzaba para mantenerse, desde hace unos meses optó por dedicar su tiempo libre a la siembra de una hectárea que posee donde hasta ahora ha cosechado yuca, ajíes dulces y maíz.



“Estoy sembrando poquito, hasta donde puedo, me tuve que dedicar a sembrar en un conuco porque si me dejo llevar por mi salario nos morimos de hambre”