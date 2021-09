Vándalos dejan sin luminarias al Paseo Bolívar de Maturín

La inseguridad también afectó al Paseo Bolívar de Maturín en el sector conocido como «Ciudad Distinta».

Los vecinos de la zona centro de Maturín manifestaron que después de las 6:00 de la tarde el paseo se vuelve intransitable ya que parece «la propia boca del lobo». Un grupo de personas se encargó de robar todas las luminarias que quedaban.

Desirée Ramos, habitante de la calle Cumaná, detalló que “ya no se puede salir a hacer ejercicios como era costumbre en las tardes después de que caía el sol, ni sentarte a conversar con tus amistades al salir de la Catedral de Maturín, porque esto es la propia boca de lobos por la falta de luminarias. Estamos a merced de los malandros, nadie ni dice ni hace nada por tratar de medio mantener bonita de lo que era la “Ciudad Distinta”, porque ahora no es ni la cuarta parte”.

Radio Fe y Alegría Noticias recorrió el lugar y se contabilizaron más de 100 lámparas que ya no están en los postes del famoso Paseo Bolívar, un sitio que a juicio de sus habitantes debe ser custodiado por los organismos de seguridad del estado Monagas.

“Es un peligro inminente el que corremos si llegamos a pasar por ahí después de las 6:00 de la tarde, porque la seguridad brilla por su ausencia. Cuando vengo de traer a mi hijo del fútbol no veo ni un uniformado resguardando esta zona tan emblemática de la ciudad de Maturín», denunció Laura Calzadilla.

Ella aseguró que «la alcaldía de Maturín tiene en completo abandono los sitios de encuentro y esparcimiento del municipio. Espero que actúen en lo que le queda de tiempo”.

Los ciudadanos del municipio Maturín esperan que las autoridades de la alcaldía puedan resolver esta y otras problemáticas que aquejan a los residentes de la ciudad.

Urge mejoras en el Paseo Bolívar de Maturín

Otro clamor de los maturinenses es la realización de mejoras en el Paseo Bolívar, así como en la Plazoleta de la Catedral Nuestra Señora del Carmen ya que según sus visitantes, está en completo abandono.

Leída de López, habitante de la jurisdicción, manifestó su inconformidad por el deterioro que tienen estos sitios emblemáticos y de tanto renombre para el monaguense.

“Ya esto no se puede llamar sitio de encuentro porque está a oscuras, deteriorado, la pintura se cae a pedazos, no hay seguridad. Para cuándo esperan ellos poder realizar el mantenimiento a estos sitios tan queridos por nosotros. El alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz, tiene en total abandono la ciudad, no es justa esta situación”.

José Ignacio Piñango | Radio Fe y Alegría Noticias