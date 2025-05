Persiste la falta de agua en Machiques

Los habitantes de Machiques de Perijá, en el estado Zulia, continúan con la falta de agua, hecho que les impide hacer sus labores cotidianas.

“Tenemos ya un mes sin recibir el servicio de agua potable por las tuberías. Para cubrir las necesidades con agua hay que lavar en el río o comprarla para beber. El agua es algo indispensable y nos hace mucha falta poder darle a nuestros hijos”, expresó Andreína Zabala para Radio Fe y Alegría Noticias.

Por su parte, otra ciudadana calificó la falta de agua como “algo insólito y agotador”, pues antes iban ir a otros lugares a buscar agua, pero ahora con el problema de la gasolina, ya no pueden. “Nos toca comprar agua, unos diez mil litros por diez dólares. Para lavar la ropa me tengo que ir a casa de mi mamá porque en algunas partes hay (agua) y en otras no. Para limpiar o lavar los corotos tenemos que agarrar agua de lluvia”, dijo.

Cuando llega el agua es negra

Entretanto, Pilar Torres, una señora de la tercera edad, indicó que el problema principal en Machiques de Perijá es cuando llegan las lluvias y que el agua llega “más negra que el chocolate y el café”, expresó.

En ese sentido, le toca ir haca algunos lugares donde hay tomas de agua para poder llenar sus envases y “para beber compro los botellones, como uno está viejito entonces tiene que tener cuidado con el agua por cuestiones de salud y las bacterias que hay”, apuntó Torres.

Por último, les hicieron un llamado a las autoridades responsables para que “le den al pueblo la calidad de vida que se merece”.

Con información de Frennys Gómez | Radio Fe y Alegría Noticias

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra App.