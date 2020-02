Personas con discapacidad denuncian maltratos en Guárico

Como una acción de protesta un grupo de personas tomó la sede del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), este lunes 11 de febrero en San Juan de los Morros, para denunciar maltratos de dos funcionarios que laboran en esta institución.

Elsa Parica, una de las afectadas, denunció que en el proceso de trámites ante el Conapdis le quitaron su carnet y un bastón de 4 puntas. Hasta la fecha no se lo han devuelto.

“También he sido aquí maltratada por el señor Kevin Reina y la señora Diana Castillo, robaron mi carnet y un bastón de cuatros puntas, tengo dos años buscando mi carnet”.

“El 27 de noviembre del 2019, me citaron a la oficina y me trataron bien mal. Uno de los porteros me dio unos empujones y me trataron bien mal, se burlaron, se rieron de mí y me robaron mi carnet”.

Por su parte, Zulay Árias otra de las agredidas por estos funcionarios, aseguró que a ella le han devueltos cinco veces los informes emitidos por médicos especialistas ya que presenta varias patologías y necesita tener el carnet de discapacidad.

“Yo también he sido una de las personas que me han maltratado muchas veces verbalmente, he ido cinco veces a los médicos y me han dado el visto bueno para optar por un carnet”.

“Mi discapacidad es de segundo grado a nivel de tendones y no puedo estar yendo y viniendo para hacer estos trámites”, se quejó.

“Yo lo necesito para mi trabajo, para no pagar en las camionetas”.

Cabe destacar que durante la manifestación no hubo presencia de funcionarios del Conapdis. Solo se presentó el Director General de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Andrade, quien atendió a los manifestantes, ya que en esta institución funciona las oficina de Conapdis.

Andrade informó a los afectados que este viernes 14 se realizará una reunión en la sede de la Defensoría del Pueblo, entre las partes interesadas para buscar una solución a esta situación.