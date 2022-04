Poca información sobre nuevo impuesto genera confusión en Anzoátegui

Ante la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y al cumplirse 8 días de haber entrado en vigencia, son pocos los detalles que la ciudadanía conoce además del 3% adicional por pagos en divisa o criptomonedas diferentes al Petro.

En recorridos realizados en el área comercial de la ciudad de Puerto La Cruz de 10 personas entrevistadas apenas 2 tuvieron una idea de qué se trata este impuesto. El resto simplemente refirió que se debió consultar y orientar a la ciudadanía de manera previa a su entrada en vigencia.

Habla la gente

«Hasta los momentos es poco lo que me he enterado del impuesto y al igual que yo hay muchas personas que no entendemos eso», dijo la portocruzana Carlis Rojas.

«De verdad no entiendo mucho porque unos dicen que tienen que pagar los que son contribuyentes especiales, otros dicen que los pequeños comercios no deberían de pagarlo. En sí, siento que esto es un caos para la economía», manifestó Isabel Hernández.

Otros entrevistados que si se enfrentaron al cobro del nuevo tributo en sus compras diarias expresaron que por ser un impuesto a las grandes transacciones este no debería aplicar en cifras menores ni mucho menos en gastos de alimentación.

«Fui a la panadería y por comprar 4 panes me querían cobrar el impuesto ese. Me parece injusto que para comprar alimentos tenga que estar pagando eso. Se suponía que era para los grandes impuestos, ¿Por qué en una panadería donde la gente humilde va a comprar en poca cantidad tengan que estatal cobrando?, se cuestionó Ruben López.

Sector comercio

En relación a esto el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona Wael Raad comentó en el programa Noticias Aquí Radio que en recorridos pudo constatar que en negocios identificados como contribuyentes especiales no se estaba cobrando el impuesto a pesar de realizar transacciones con divisas, mientras que en otros establecimientos pequeños si se estaba incluyendo el nuevo tributo.

«Lo contraproducente de esto es que te vas a un supermercado más pequeño y allí si re aparece en la factura que te están cobrando el IGTF, pero me refiero por un cartón de huevos», dijo Raad.

El representante de los comerciantes en Barcelona indicó que la mayor incógnita para el sector es si existe la necesidad de una máquina o dispositivo especial para que quede identificado en la factura el cobro del Impuesto a Grandes Transacciones Financieras.

Ante este panorama lo que se puede apreciar en la calle es una gran cantidad de comercios que prefieren optar por no recibir pagos en divisas y ciudadanos buscando la manera de sortear este pago adicional, principalmente haciendo uso de la moneda nacional, el bolívar.