Primarias sin el CNE: entre seguidores y detractores

Un nuevo debate entre el común de los venezolanos ha tomado el escenario político en Venezuela. El tema: las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria sin el CNE, según lo anunció la coalición este jueves 15 de setiembre.

Para unos es la mejor decisión, para otros es un error más de la oposición. Otros señalan directamente a los partidos del llamado G-4, quienes serían los nuevos autores de un “nuevo fracaso”.

Una publicación de Ricardo Ríos, presidente de la organización Poder y Estrategia, y miembro de la asociación civil Estrategia Ciudadana, encendió el debate.

De entrada, Ríos asegura que la decisión de la Plataforma Unitaria de realizar las primarias sin el CNE, ya “es un error”. Incluso, lleva a considerar “el nuevo error” con el desacierto de no acudir a votar en las elecciones del 2005.

Para Ríos, es importante la coherencia. Detecta una importante contradicción en el planteamiento de la Plataforma. Por un lado, dicen que las primarias no pueden realizarse con el CNE porque no confían en el organismo. Pero luego acudirán a las elecciones presidenciales organizadas por el mismo ente electoral en el que no confían.

“Las presidenciales de 2024 las hará el CNE. La dirigencia opositora daría un mensaje incoherente si dice “primarias sin el CNE por qué no confiamos en él… Pero nos mediremos en 2024 con el CNE en la jornada que es aún mas importante”, sostuvo Ríos.

Si la decisión de la Plataforma Unitaria es hacer primarias sin el CNE, sería un craso error político. Sería una incoherencia enorme, equiparable con la abstención de las elecciones de 2005, o de no reconocer el resultado del RR de 2004. — Ricardo Ríos (@riosdefrente) September 15, 2022

Primarias sin el CNE desde la perspectiva del ciudadano de a pie

El debate se torna mucho más interesante cuando el ciudadano de a pie también interviene desde su propia disyuntiva. Unas primarias sin el CNE es una garantía para acudir sin el temor de ser perseguido si depende de algún organismo público, por ejemplo.

También sostienen que una elección sin el CNE es una decisión justa frente al temor de una interferencia por parte del gobierno. Mientras otros aplauden la decisión porque los ciudadanos deben confiar en otros ciudadanos “sin mezquindad”.

Para otros, la presencia o no del CNE no es determinante porque unas primarias son solo una modalidad de elegir un candidato de un partido o partidos políticos en un ámbito interno.