Productor de Tucupita denuncia a ganadero por daños en sus cultivos

Kerwin Javier González, un pequeño productor de la comunidad La Horqueta de Tucupita, denunció al ganadero David Gómez, por no controlar a sus animales y generar grandes pérdidas en sus cultivos.

El pequeño productor señaló que el ganadero no ha concluido una respectiva cerca que impida el paso de los semovientes a la parcela donde ha intentado cultivar ocumos, yucas y plátanos, por eso, insta a las autoridades regionales mediar en esa problemática.

Recientemente, González perdió aproximadamente 400 plantas de yucas y 20 de plátanos por el descontrol que han tenido los animales del señalado.

“Yo como pequeño productor he tenido grandes pérdidas porque el señor David Gómez no ha puesto una cerca que impida el paso de sus ganados. Me han pisoteado las matas de ocumo, de yuca y ahora hace una semana fueron las de plátanos”, reveló el ciudadano, quien aseguró que ha solicitado la ayuda del comando de la Guardia Nacional que está en La Horqueta, pero no ha obtenido ninguna solución.

Kerwin Javier González, también exige que el ganadero le pague 260 millones de bolívares, por las grandes pérdidas que ha tenido en las últimas semanas, entre ellas, el daño a 5 mil plantaciones de ocumos.