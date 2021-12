Proponen que Pdvsa ceda el control absoluto sobre las empresas mixtas

El economista y profesor universitario, Luis Oliveros, propone que a la Ley Orgánica de Hidrocarburos se le hagan cambios para que dentro del marco legal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ceda el control absoluto sobre las empresas mixtas.

Para el economista la mejora económica parte por ciertos ajustes a la ley donde las empresas privadas pueden tener la mayoría accionaria, lo cual considera que beneficia al país en el tema de las sanciones.

En una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias, Oliveros afirmó que su propuesta es razonable al evaluar que Pdvsa no fue un «buen socio, teniendo un panorama favorable». A su criterio las empresas privadas podrían rescatar la economía y la producción de petróleo en el país.

Las sanciones son un grave problema

De acuerdo con Oliveros, las sanciones impuestas a los ejecutivos del Estado son un problema «importante», aún cuando Venezuela hace un esfuerzo por producir los más de 850 mil barriles de crudo diarios.

«Es poco probable que se levanten las sanciones, esto es un grave problema para PDVSA y los venezolanos», dijo tras afirmar que ya la cantidad de la que se produce para el cierre del año es el tope, debido al bloqueo internacional.

Lamentó que Venezuela tenga impedimentos para aprovechar el incremento de los precios del barril ante la advertencia de Arabia Saudita de una posible crisis en la oferta.

«Esto podría incentivar la producción de crudo costoso, también puede incentivar la demanda de crudo de Venezuela. Es bastante increíble y lamentable que Venezuela no pueda aprovecharlo», manifestó.

¿Venezuela producirá el millón de barriles?

Sobre la posibilidad de que Venezuela produzca un millón de barriles de petróleo al día el economista opinó que será complicado, más no imposible.

«Yo estimo que el millón de barriles lo podamos ver, pero soy pesimista en que podamos ver más que eso», subrayó.

«No podemos crecer más si no se mejora el tema de la oferta y no podemos crecer más si no se mejoran los servicios públicos», argumentó Oliveros.