Rapero ruso se suicidó porque no quería ir a la guerra

Se conoció este sábado 1 de octubre que el rapero ruso Ivan Petunin, mejor conocido como “Walkie”, se suicidó porque no quería ir a la guerra de Rusia y Ucrania.

El joven de 27 años publicó un video en su canal de Telegram en el que anunció su decisión. El video se volvió viral por sus impactantes palabras como “no tengo derecho a apretar el gatillo”.

Según informan los medios internacionales, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del joven cerca de un edificio de gran altura en la calle Congressnaya, en la ciudad de Krasnodar, al sur del país.

Petunin aparentemente le preocupaba que la movilización parcial pronto pudiera convertirse en un reclutamiento militar masivo y por ende lo harían ir a “matar”. El joven sirvió en el ejército ruso y había sido tratado en un hospital psiquiátrico.

“Si estáis viendo este vídeo, entonces ya no estoy vivo. No puedo aceptar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal. Tengo dos brazos, dos piernas, dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora y algunos no ganarán”, expresó en el video.

“Mi decisión final es exactamente cómo voy a morir. Elijo permanecer para siempre en la historia, como alguien que no ha apoyado lo que está pasando y para hacer una protesta final”, concluyó.

Hace menos de una semana Petunin publicó su último material musical junto a otros raperos de la escena rusa.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha causado miles de muertes y afectaciones sociales. De parte de Rusia no está en mente detenerse y hasta ha amenazado al mundo de usar un arma atómica de ser necesario.