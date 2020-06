Un respiro para Venezuela

En su último artículo, Antonio Pérez Esclarín realiza una analogía entre el asesinato de George Floyd y la crisis política y social que vive Venezuela.

“Dados los niveles de miseria e inseguridad en Venezuela, a las grandes mayorías nos está resultando imposible respirar. Y los que nos gobiernan siguen oprimiendo con su rodilla todas las posibles salidas que podrían traer un aire fresco y aliviar nuestros pulmones”, escribe.

“Urge un cambio de rumbo que nos permita de nuevo respirar”, sentencia.

Más Covid-19 para Venezuela y el mundo

El mundo ya superó los 10 millones de casos por Coronavirus y, hasta este sábado, unos 5130 estaban en Venezuela.

Este crecimiento exponencial en el país se debe, en parte, a los mecanismos de flexibilización que ha puesto en marcha el Ejecutivo nacional que provocan que haya “mayor probabilidad de contagio entre las personas que viven en la comunidad”, según la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.

En esa misma línea, el presidente colombiano Iván Duque se pronunció pasar afirmar que Venezuela “es desde el punto de vista de salud pública una bomba de tiempo”.

“La información es nula, entonces es prácticamente un albur todo lo que ocurre allá porque no hay buenas capacidades hospitalarias, no hay buenas capacidades epidemiológicas, hace mucho tiempo no se hacen programas serios de inmunización”, expresó.

Panorama negro para América Latina y el Caribe

El Fondo Monetario Internacional proyectó una recesión de 9,4% en América Latina y el Caribe para 2020 debido a la pandemia por el Coronavirus.

En un documento explica que la pandemia de COVID-19 empujó a las economías del mundo a un “gran confinamiento, que contribuyó a contener el virus y salvar vidas, pero también desencadenó la peor recesión desde la Gran Depresión”.

Caminar para comer

Habitantes del municipio Motatán, de Trujillo, deben caminar hasta 4 kilómetros para poder adquirir artículos de primera necesidad.

Aun sabiendo que en el estado Trujillo está restringido el paso entre municipios, ellos argumentan que la única forma de comprar artículos de primera necesidad para sus hogares es dirigiéndose hasta Valera.

Este es el resumen del contenido informativo de Radio Fe y Alegría Noticias del 22 al 28 de junio