Rusia corta suministro de gas a Países Bajos y Dinamarca

Rusia continúa firme con su política: si no se paga en rublos, no se suministra gas. Sin embargo, esta condición no está siendo aceptada por todos los países.

La compañía rusa Gazprom Export interrumpió este 31 de mayo el suministro de gas a la comercializadora holandesa GasTerra y a la compañía Ørsted, principal grupo energético de Dinamarca.

Ya se negaron Finlandia, Polonia y Bulgaria, y ahora son Países Bajos y Dinamarca los que se han sumado a la negativa de pagar con la moneda rusa.

Vale recordar que desde el pasado 23 de marzo, el presidente ruso, Vladímir Putin, estableció la medida que el pago debe efectuarse en rublos.

Cese total

La empresa holandesa GasTerra afirmó que los envíos se detendrían este mismo martes, cuando Gazprom ha confirmado este corte de suministro.

Esta interrupción de suministro a GasTerra supone que no se entregarán unos 2.000 millones de metros cúbicos de gas al mes.

En tanto, la firma danesa ha resaltado que Rusia no podrá cortar el suministro de forma directa, puesto que no hay un gasoducto de Rusia a Dinamarca, sino que esta lo obtiene a través de Alemania.

Según Moscú, más de 20 empresas importadoras extranjeras del gas ruso ya han abierto cuentas en Gazprombank para efectuar el pago por el esquema propuesto por el Kremlin.