Se reactivó transporte público de Mérida

Luego de permanecer 11 días sin transporte público en la entidad merideña por falta de combustible, este lunes 21 de junio, comienzo de semana flexibilizada se reactivó nuevamente el servicio en el municipio Libertador.

Eladio Vergara, presidente de la línea La Otra Banda, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que a partir de este lunes 21 de junio surtirán a 20 unidades de transporte público perteneciente a esta cooperativa, las cuales podrán equipar 50 litros de combustible por cada unidad, donde se espera que esta operación se haga diariamente para abarcar el resto de la flota de unidades.

“Nos están equipando hoy lunes 21, anoche el amigo Leonel Matos nos llamó para que pasáramos a surtir combustible, que mandáramos el cronograma, esto significa 20 unidades donde le equipan a cada una 50 litros de gasoil las cuales son distribuidas entre Los Curos – Centro, por Los Próceres, Belensate al centro y el sector F, tienen que haber unidades ya trabajando porque empezaron a equipar temprano”, aseguró Vergara.

Recordemos que esta problemática mantuvo paralizadas cincuenta unidades de transporte que hacen vida en esta línea durante once días contando este fin de semana, afectando a más de cien trabajadores del volante, donde también los merideños que habitan en los sectores de Los Curos, La Pedregosa, Los Próceres, Sai – Sai, La Floresta, La Humboldt, avenida Las Américas, Los Sauzales y El Llanito padecieron la ausencia del transporte público.

Por su parte Alcedo Guerrero, presidente de la Línea “San Benito”, de Ejido, municipio Campo Elías, anunció este fin de semana que esta línea de transporte también sale afectada por la ausencia del combustible donde esperaban para este lunes desde tempranas horas de la madrugada poder equipar sus unidades y cumplir con las rutas establecidas desde ejido hasta el centro de Mérida.

“Desde el viernes pasado no hemos tenido combustible diésel, no se puede laborar en esa situación donde solamente se le equipa a 20 unidades, de gasolina fueron equipadas cuatro y cinco unidades y 50 litros eso no alcanza sino para una sola vuelta”, mencionó Guerrero quien pidió disculpa a los usuarios de la línea Ejido – Mérida ante esta problemática.