Sebastiana Barráez asegura que sí hay presencia del ELN en el país

Sobre el paro armado convocado por el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, la periodista Sebastiana Barráez aseguró que “sobre territorio venezolano se cierne un territorio sombrío. El paro es un avance de la guerrilla en zona de frontera y eso significa que también es una gravísima amenaza para territorio venezolano.”

Pero aún con este paro armado por 72 horas, que inició este viernes 14 de febrero a las 6:00 de la mañana, el gobierno venezolano no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento a los ciudadanos que habitan en los estados de frontera.

Ante esto, Barráez, quien se especializa en la fuente militar, explicó que “el gobierno no hace ninguna advertencia porque se sienten muy cómodos con el ELN funcionando en las zonas de frontera (…) Por eso no lo sienten como un peligro, no lo ven como amenaza. Sin duda alguna, nosotros lo que estamos viviendo es una evidente complicidad de sectores de la Fuerza Armada del gobierno venezolano con el ELN”.

Barráez destacó un artículo publicado en el portal de Punto de Corte en el que asegura que miembros del ELN llegaron hace aproximadamente 3 semanas al municipio Catatumbo del estado Zulia y aseguraron ser “la autoridad” del lugar.

La periodista dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que hay “una lucha que se está liberando en nuestro territorio entre los grupos paramilitares, especialmente Los Rastrojos, con el Ejército de Liberación Nacional y la Fuerza Armada (de Venezuela) es ciega, sorda, muda ante este gravísimo hecho de la pérdida de la soberanía venezolana”.

¿Opera el ELN desde Venezuela?

“Sin duda alguna”, respondió Barráez.

“Tanto es así que ya el ELN está patrullando en territorio venezolano con el uniforme del ELN. Anteriormente no lo hacían. Sino que además, cuando se reúnen con los habitantes de los sectores, como acaba de ocurrir en el caso de Caño Motilón del estado Zulia, ellos se presentan como miembros del Ejército de Liberación Nacional”, apuntó.

Igualmente señaló que hay personas que se han relacionado con ellos “porque se han convertido en la autoridad en algunos sectores, no solamente como ocurre desde hace mucho tiempo en el Zulia sino también en el estado Bolívar”.