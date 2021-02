Siguen detenidos pescadores waraos bajo falsa acusación, según familiares

Cuatro originarios siguen detenidos, señalados por su presunta vinculación con grupos de trata de personas que operan en Delta Amacuro.

De acuerdo con sus familiares, las autoridades militares señalaron a los cuatro waraos como parte de una red criminal.

Los originarios fueron detenidos entre las personas que fueron secuestradas por un grupo de civiles armados el sábado 30 de enero, en una zona fluvial cercana a Pueblo Blanco, jurisdicción del municipio Tucupita.

Luego de las investigaciones, liberaron a los viajeros que solo buscaban migrar a Trinidad y Tobago.

Hasta este 3 de febrero, los cuatro originarios continuaban privados de libertad. Sus familiares niegan que sus allegados formen parte de un grupo dedicado al transporte ilegal de personas.

El día del secuestro de las 79 personas por parte de un grupo de civiles armados, ocurrió una fuga de una indeterminada cantidad de privados de libertad que pagaba condena en el retén de Guasina.

Este grupo de evadidos sería el responsable del ataque y el posterior enfrentamiento armado con un grupo mixto de los cuerpos de seguridad.

La versión de los militares asegura que en el intercambio de disparos, los secuestradores huyeron a una zona boscosa. Aparentemente no hubo muertos ni heridos.

Waraos en la hora y lugar equivocado

De acuerdo con la versión de los familiares, los cuatro waraos partieron el sábado 30 de enero con destino a Punta Pescador con la finalidad de pescar y sumar la mayor cantidad posible de pescados, para ser vendidos en la Semana Santa.

En un tramo de la ruta fluvial cercana a Pueblo Blanco, una mujer con un bebé en brazos los llamó y ellos pararon la embarcación. Al acercarse, fueron sorprendidos por el grupo de civiles armados que bajo amenaza desembarcó a los cuatro originarios.

Posterior a esta acción, fueron amordazados y golpeados. En el ataque, Malenny Flores de 39 años de edad, resultó seriamente lesionada en el cuello y la cabeza. “Según que la amarraron, metieron su cabeza en una bolsa, la golpearon y la tumbaron en un charco”, narró un familiar de la vulnerada.

Durante el asalto, los waraos perdieron 12 kilos de sal, dos sacos de red de pesca y una cantidad indeterminada de alimentos que llevaban para los días de faena en Punta Pescador.

“Malenny está muy mal”

En las últimas 24 horas no han podido ver a los detenidos, pero durante los primeros momentos sí pudieron conversar y conocer la versión y las condiciones en las cuales están los 4 waraos.

“Malenny está muy mal, no sé cómo no la dejan salir. Ella necesita ayuda de un doctor. Ella tiene el cuello hinchado así de grande (dijo un familiar abriendo los dedos alrededor del cuello). Tiene golpes en la cabeza y no puede moverse”, relató.

Los waraos detenidos son Lisandro Centeno (42), Malenny Flores (39), Indalecio Grande y Roseliano Ávila (25).