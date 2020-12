Sin muelle, sin hospitales, sin nada

El Zulia suele ser noticia en los medios nacionales por la crisis de servicios públicos que padecen sus habitantes.

Sin embargo, la mayoría de noticias que tienen repercusión vienen especialmente de su capital, Maracaibo, y de otros municipios como San Francisco o Guajira. El resto, queda abandonado a su suerte, entre otros motivos, porque los medios de comunicación no pueden llegar a estas zonas por problemas con la gasolina o los medios de transporte.

Es el caso de Isla de Toas, ubicada en el municipio Almirante Padilla, una tierra de pescadores rodeada de agua. Arley Reyes, líder comunitario, afirma que la crisis económica y de servicios públicos los está “matando”. Por ello, hace un contundente llamado a las autoridades: “que se acuerden que somos humanos también y estamos pasando muchas necesidades”.

Según Reyes, la vida de los habitantes de esta isla ha empeorado en las últimas semanas porque un muelle ubicado en El Moján, la capital del municipio Padilla ubicada a unos 5 kilómetros en lancha, está destrozado y las lanchas simplemente no pueden llegar.

La fractura de este muelle ocurrió hace cuatros años aproximadamente, producto de los continuos choques en el atraco de las lanchas de hierro. En su momento se aprobó una cifra millonaria para la reparación e incluso se pusieron vallas publicitarias con la promesa de una pronta reconstrucción. Pero nunca se concretó: los habitantes de la zona aseguran que ni siquiera hubo un 5% de progreso.

No obstante, se estaba utilizando un ferry como muelle, pero ya no está. “Teníamos un ferry, el ferry Coquivacoa, que funcionaba como muelle”, explica Reyes. “La lancha atracaba mediante el ferry y la gente se bajaba. Pero ese ferry se lo llevaron y no sabemos quién”.

En ese sentido, cataloga este problema como “grave” debido a que afecta toda la lógica económica y comercial de los habitantes de Isla de Toas, especialmente los pequeños comerciantes quienes solían ir a El Moján a buscar productos para abastecer los pequeños comercios de la isla, donde la mayoría suele comprar.

Ahora deben pagar 500 mil bolívares por irse en canoas hasta El Moján donde se exponen, entre otras cosas, a la inseguridad: ya se han reportado varios casos de asaltos a personas cuando van llegando a tierra. Además, a quienes llevan productos como él, les quitan 500 mil bolívares por cada bulto.

En consecuencia productos como la harina pan adquiere precios de entre un millón 400 mil y un millón 500 mil, lo que está por encima de lo que puede costar en Maracaibo.

Muertos en lanchas

La crisis que se ha generado la falta de un muelle no solo afecta la actividad económica. También la vida misma.

Isla de Toas solo cuenta con dos hospitales cerca: uno ubicado en la península de San Carlos, al sur, el cual no está funcionando porque no tiene médicos; el otro es un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) es la isla, pero que prácticamente nunca tiene luz. En este municipio suelen pasar hasta cuatro días seguidos sin electricidad y en este CDI hay mujeres que han traído a sus hijos al mundo alumbradas por las luces de motos.

“Ha parido gente sin corriente. Paren con las luces de la moto: meten una moto al hospital y eso es lo que alumbra a la gente que está pariendo”, detalla Reyes.

Según él, cuando se ha presentado una emergencia grave de alguna persona que hay que trasladar a Maracaibo para salvarle la vida, “es difícil meterlos en la canoa” y, en consecuencia, “mucha gente ha muerto en el muelle e incluso han parido en las canoas”.

“Estamos muy mal y queremos que alguien nos ayude porque nos están matando”, expresa Reyes. “Ya no aguantamos más, aquí no hay doliente. Isla de Toa me da lástima: esto duele mucho. La gente, mi familia, mis amigos. Tengo todo aquí. Yo estoy trabajando en Mara, porque tuve que emigrar de aquí por la misma situación; no por huir a los problemas, sino porque tengo un negocio y aja aquí no hay venta de nada”.