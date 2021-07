Stefany Hernández anunció su retiro con el corazón abatido

Evidentemente es uno de los momentos más tristes de Stefany Hernández, la campeona del BMX. Su carta evidencia que ya pensaba en el retiro, pero quería hacerlo siendo campeona.

«Siempre soñé mi retiro como Campeona, en el camino a ese plan perfecto de retirarme con Oro Olímpico y mucho más, el universo dejó de conspirar. (hace rato ya, a decir verdad)», publicó Stefany.

La misma ex atleta confiesa que la decisión de retirarse fue tomada luego que saber que no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio: «Al saber que me quedé sin chances de clasificar a @tokyo2020 fue una espada directa a mi corazón y este cuerpito que habito se quedó sin fuerza, ni garra y sin pasión… Al quedarme sin esa gasolina pues ya no hay manera».

La publicación hecha pública a través de Instagram, muestra a una Stefany Hernández muy emotiva que apenas pudo escribir algunas frases cargadas de melancolía como aquel héroe que ya pisa sus últimos aires antes de dar paso a una nueva generación.

Hernández es una heroína para los venezolanos y las nuevas generaciones de atletas que sueñan con llegar a lo más alto del podio. Le debemos muchas alegrías cuando cargados de orgullo gritamos y celebramos cada una de su victorias, y también sufrimos su derrotas.

No pudo más y su corazón quedó abatido.