También se rebelan en el PPT contra Maduro

Otra crisis interna estalla este 20 de agosto en uno de los partidos de la “revolución”. Se trata de la organización Patria Para Todos.

En esta oportunidad su Secretario General, Rafael Uzcátegui, asegura que el presidente de la república Nicolás Maduro estaría, suspuestamente, con la intención también de intervenir al partido azul.

En directo, Uzcátegui se dirigió a la también primera autoridad del PSUV al indicarle que “usted no es árbitro, ni da justicia. Usted es presidente del PSUV. Su interés no puede llevarlo a actuar contra la mayoría de PPT. No nos rendimos”.

En ese sentido, el dirigente denunció que la diputada del PSUV, Ilenia Medina, pretende acudir al Tribunal Supremo de Justicia, a solicitar una medida que lo desautorizaría para inscribir candidatos propios a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

En este punto agregó que lo quieren inhabilitar como autoridad legítima del PPT para postular sus propios candidatos a la AN ante el CNE.

Advirtió que el TSJ no puede seguir cometiendo estos actos y tomando estas decisiones de intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos para resolver sus crisis particulares.

El también militante de la izquierda venezolana alertó que “a las organizaciones populares hay hay que respetarlas y el presidente Maduro debe entender que eso no se debe hacer porque eso pone en entredicho el proceso electoral”.

Aseguró que siguen firmes en inscribir sus postulados en alianza con el PCV.

El PPT y el Partido Comunista de Venezuela son parte de los movimientos que se desligaron del llamado Polo Patriótico, y decidieron apartarse del madurismo.

Este jueves 20 agosto militantes del partido Tupamaro protestaron frente a la sede del TSJ en Caracas rechazando la intervención de la organización por parte del máximo tribunal al nombrar una junta directiva ad hoc.