Teniente Coronel Marín Chaparro levantó la huelga de hambre

El Teniente Coronel del Ejército, Igbert Marín Chaparro, levantó la huelga de hambre que inició el pasado 21 de diciembre gracias a un acuerdo promovido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela.

Los miembros del equipo de DDHH de la ONU ingresaron a la celda del teniente coronel en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para corroborar su estado de salud.

La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó la noticia a través de Twitter este jueves 6 de enero. También el abogado defensor Alonso Medina Roa manifestó en la red social que las autoridades se comprometieron a atender algunas de las demandas del teniente.

Marín Chaparro, considerado preso político, decidió comenzar esta huelga de hambre para denunciar las vulneraciones a sus derechos, maltratos crueles que dice haber recibido y graves torturas. Así lo dejó saber en una carta que envió a sus familiares, en el que expone que luego de su detención recibió siete días de torturas con «bolsas en la cabeza, golpes, gases lacrimógenos, costillas rotas».

«Me tienen en una celda de cinco por cinco metros. En tres meses sólo una vez vi la luz del sol. Hasta hoy no sé a qué olía, pero no me soportaba, estuve cinco meses sin aseo», le escribió a sus padres.

En un trabajo periodístico publicado el 7 de julio de 2021 por el portal web Infobae y firmado por la periodista Sebastiana Barráez, los padres de Igbert Marín Chaparro aseguraron que al Teniente Coronel lo detuvieron el 2 de marzo de 2018.

Mientras que el medio Tal Cual, en un reportaje de Luisa Quintero, indica que a Chaparro, para ese momento jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, lo apresaron el 16 de marzo de 2018 en esas instalaciones por funcionarios de la Dgcim.

El 5 de mayo de 2018 el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, enseñó un organigrama en su programa de televisión y aseguró que pertenecía a los documentos de la Operación Gedeón.

Cabelló aseguró que esos eran los jefes de la Junta Restauradora de esa Operación la cual infiltró con el capitán Antonio Sequea Torres; así menciona al:

General en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel, fallecido el martes 12 de octubre de 2021.

General de Brigada (GNB) Armando Hernández Da Costa, detenido desde 2018 en la Dgcim.

Teniente Coronel (Ej) Igbert Marín Chaparro.

La operación Gedeón fue una incursión marítima realizada el 3 de mayo de 2020 que el presidente Nicolás Maduro calificó como «narco terrorista». Según él, fue organizada con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para desestabilizar su mandato.