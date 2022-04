Todavía el 20% de los sanitarios en Guárico no ha cobrado

La presidenta del Colegio de Enfermería en Guárico, Petra Malavé, denunció que todavía falta el 20% del personal por recibir sus pagos pendientes.

El pasado lunes los trabajadores de la salud del Hospital «Dr. Israel Ranuárez Balza» cerraron la carretera nacional porque no habían recibido la cancelación de sus quincenas pendientes.

«Tuvimos 35 días sin cobrar. Las quincenas no fueron canceladas donde hubo unas presuntas violaciones de procesos administrativos, unas serie de irregularidades donde hubo detenidos. Eso conllevo a que fueran decomisadas las computadoras por la GDCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar). Toda la información que estaba allí (en los equipos) no pudo ser recuperada y el personal no cobró por más de un mes», planteó Malavé.

Explicó que el 20% de los sanitarios en Guárico aún no ha cobrado porque cometieron un error al cargar los presupuestos desde el Ministerio por el Sistema Patria. «Por una coma, un punto, se desapareció la quincena», dijo a Radio Fe y Alegría Noticias.

También precisó que a los trabajadores que les cancelaron su pago se le fue aumentado el sueldo para la segunda quincena de marzo. Sin embargo, afirmó que sigue siendo una «burla» de salario.

«Nosotros queremos que se sincere una tabla salarial que cubra todas las necesidades básicas con un salario de 600 dólares. Nosotros queremos hospitales dotados de suficiente material médico quirúrgico, una dotación completa de materiales y medicinas, al igual que la estructura hospitalaria sea reformada», exclamó.

Malavé reiteró que los más de 4 mil sanitarios van a continuar con la protesta pacifica exigiendo un salario digno porque no les alcanzan para comer con 300 bolívares.

«Estamos en una situación que la mayoría del personal son padres y madres de familia que solo cuentan con ese salario para alimentar a sus hijos, la merienda, transporte», denunció.