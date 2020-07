Tormenta Tropical Gonzalo no sería amenaza para Venezuela

View this post on Instagram

Buenos días. Para hoy 24jul20 a las 05:00HLV, la actual Tormenta Tropical Gonzalo, sigue siendo un sistema pequeño, desorganizado, que ha dificultado su pronóstico. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes, el INAMEH (únicos entes oficiales en el tema) y los modelos de predicción que manejamos nosotros los meteorólogos, sugieren que Gonzalo seguiría su rumbo hacia el sur de las Antillas Menores, con una "probable" intensificación momentánea a Huracán antes de llegar a esa zona y, luego se debilitaría nuevamente a Tormenta. Incluso, hay modelos de predicción que son menos optimistas y degradan a la Tormenta antes de llegar a las Antillas Menores. Como lo he indicado desde el primer día que se formó la Depresión Tropical (en ese entonces), el hecho de que Gonzalo sea un sistema pequeño, puede llevarlo a tener fluctuaciones tanto para intensificarse como para debilitarse, de allí lo complicado de su pronóstico. Sea, cual sea su evolución en los próximos días, al acercarse el sistema al sur de las Antillas Menores, la nubosidad asociada a Gonzalo (NO el centro del sistema, ojo) pudiera dejar algunas lluvias el día sábado, en zonas de Nueva Esparta y Sucre. El resto del país, tendrá precipitaciones por actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, como habitualmente ocurre cuando estos ciclones pasan por el Caribe. No es motivo de alarma sino de estar vigilantes y prevenidos, tal y como debemos estar durante todo nuestro período lluvioso. Recuerden que pueden ampliar información en las cuentas del ente oficial de meteorología en Venezuela, @INAMEHVenezuela en Twitter e @inamehoficial en Instagram, donde se actualiza durante todo el día, lo relacionado a la TT Gonzalo y demás condiciones meteorológicas en el país. NO HACERSE ECO de información proveniente de fuentes no especializadas en la materia