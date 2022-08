Trabajadores: “Si destituyeron al director de la ONAPRE también deben derogar el instructivo”

El lunes 15 de agosto se conoció que Marco Polo Cosenzo, quién ejercía como director de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), fue destituido por el presidente Nicolás Maduro. En su lugar fue designada Jennifer Quintero, según gaceta oficial emanada desde la Vicepresidencia de la República.

De esta manera, el Jefe de Estado intentó silenciar los cuestionamientos contra esta oficina. No obstante, los trabajadores públicos han intensificado su protesta por distintos medios.

Argumentan que con la destitución del director de la ONAPRE no se cambia nada y que no es suficiente. También aseguran que las exigencias y protestas de los trabajadores de diferentes sectores laborales no eran contra el funcionario sino contra “el atropello que significaba el instructivo ONAPRE”.

Entre los trabajadores hay quienes exigen que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe intervenir, y “sentar las bases para evitar una flagrante violación de la progresividad de los derechos sociales contemplados” en la Constitución venezolana y la Ley Orgánica del Trabajo.

Los trabajadores también ratificaron otras exigencias como el pago del 280% del salario porque el instructivo Onapre minimizó los sueldos y salarios. Además, piden la firma de un nuevo contrato colectivo adaptado a la realidad venezolana.

Sres. del Gobierno, el siguiente paso es Derogar el adefesio llamado “Instructivo Onapre” …. — Ingerzon Freites (@indafrero) August 15, 2022

Señor Maduro los educadores exigimos es eliminacion de su macabro instructivo ONAPRE no del Director.. además pago de nuestro 280% ,salarios dignos, firma de la Convención Colectiva..no juegue con nuestra inteligencia. #Docentes EnResistencia — islenis pulido (@islitacaribe) August 16, 2022

La destitución de Marco Polo Cosenzo de la ONAPRE estuvo acompañado de otro cambio en la Tesorería Nacional. Ambas instituciones adscritas al Ministerio de Finanzas y Comercio que dirige la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.