Transportistas de Cumaná protestaron para exigir aumento del pasaje

En la mañana de este martes 20 de julio se originó una tranca en el elevado de Cumaná por los transportistas para exigir un nuevo aumento de las tarifas del pasaje.

Uno de los choferes explicó que realizaban esta manifestación porque «hasta el día de hoy estamos cobrando 150 mil bolívares, eso está en gaceta, hoy salimos a exigir que nos autoricen a cobrar 300 mil bolívares porque de verdad eso no nos alcanza ni siquiera para mantener las unidades».

Se quejó que antes de la protesta «los funcionarios del gobierno nos estaban pidiendo los papeles y nos estaban reteniendo los carros, eso nos llevó a hacer la tranca, y si nos autorizan a aumentar el pasaje nos veremos obligados a parar las unidades en todo el estado, así sea que tengamos que salir a vender pescado».

Reveló igualmente que desde hace dos años «el gobierno no nos da el suministro del aceite, que cuesta mínimo 12 millones de bolívares; no nos da cauchos, un caucho cuesta 120 millones de bolívares; no nos da baterías, una batería cuesta 120 dólares; lo único que nos dan es el gasoil en las bombas, y entonces, cómo hace uno para subsidiar un pasaje».

El transportista alertó que «en otros estados ya están cobrando 500 mil bolívares, de hecho, ya hay carros que se han ido a otros estados a trabajar, tenemos ese grave problema».