Una Palabra Oportuna 3305

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 12 de junio de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Si me aman, guardarán mis mandamientos

Cafecito de la esperanza en oración por la paz

Señor Jesús, no has venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud. En ti tenemos la plenitud de la Revelación. Eres el Verbo, la Palabra que se ha hecho hombre, que viene a nosotros para darnos a conocer quién es el Padre y cómo nos ama. Esperas de la humanidad una respuesta de amor, manifestada en el cumplimiento de Tus enseñanzas: “Si me aman, guardarán mis mandamientos”. Garantizar que te amamos de verdad. El amor no es solo un sentimiento, pide obras, vivir el doble precepto de la caridad. Nuestro corazón está sembrado de promesas. Has venido a llevar la creación a su plenitud por el amor. Nos enseña la malicia del escándalo y la importancia del buen ejemplo, como principal apostolado: “El que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el Reino de los Cielos. El que los observe y los enseñe, ese será grande en el Reino de los Cielos”. Gracias por amarnos y caminar junto a nosotros recordándonos, una y otra vez, que solo el amor da valor a la vida. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.