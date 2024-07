Una Palabra Oportuna 3354

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Sábado 06 de julio de 2024

Por: Silvia Blanco

¡Niña, levántate!

Buenas y bendecidas noches. Jesús nos llama para descansar un poco después del trabajo de este día. Respira profundo, sin prisas… ¿Cuál es el sentimiento que predomina en ti al final del día? Y ahora, escucha a Jesús

“Contigo hablo, ¡niña, levántate!”

Jesús, Tú hablas conmigo y me levantas cada vez que me caigo, cada pensamiento negativo que se convierte en maltrato a mí o a los demás. Me invitas a mirar las cosas desde arriba, desde Tu perspectiva.

Jesús, no dejes nunca que nos quedemos postrados. Te pido en esta noche que nos levantes y que si nos ves muy cansados, danos descanso contigo en Tu Palabra.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos