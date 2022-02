Una Palabra Oportuna No. 1596

Oración de la noche. Domingo 13 de febrero de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre nuestro, reposo esta semana vivida contigo y en ti. Al repasar todo lo vivido me encuentro los pequeños rasgos de tu presencia salvadora. Me atrevo a percibir los momentos de silencio ante ti, la contemplación de una sonrisa de un niño libre siempre nueva. Son signos tuyos de mi cotidianidad. Mientras rememoro lo vivido en esta semana te agradezco en silencio.

No todo en esta semana ha sido fácil. Bien sabes que ha habido cosas que me han costado, a veces la impaciencia me puede, me pesa, y soy presa fácil del inmediatismo. Quiero pedirte por mí y por todos mis hermanos que se dejan llevar por lo rápido, olvidando que tú cocinas nuestra vida a fuego lento. Te lo pido en silencio.

Tú, con tu espíritu me llevas a confiar, a saber que, como dice tu palabra, estás en los pobres, en los necesitados ya que ellos son los principales llamados al Reino tuyo. Quiero ponerme una vez más en tus manos para esta semana que apenas empieza. Abre mis sentidos e impulsa mis acciones con el espíritu de tu hijo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.