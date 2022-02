Una Palabra Oportuna No. 1624

Oración de la noche. Domingo 27 de febrero de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno, llega el final de la jornada y de la semana y es bueno hacer cierre, agradecer, pedir perdón y seguir caminando. Quiero abrir este espacio junto a ti para poder verlo desde ti y no desde mis ojos enjuiciadores y duros. Tú me invitas a seguirlo, y, como decíamos el domingo pasado, me doy cuenta tarde de que estás ahí. Quiero pensar en este momento en qué tanto me ha ocurrido eso en esta semana…Reflexiono en silencio por unos segundos…

Veo ahora cómo te me has hecho cercano y he podido percatarme. Gracias Señor por cada uno de esos momentos, realmente percibo que enriquecen mi vida y me llevan a los otros. Te pido perdón por el mal que he hecho, especialmente por omisión, por no darme cuenta y el mal que he hecho por abuso o exceso. Pienso en esa realidad en mi vida y cómo se ha hecho presente en esta semana…

Cierro mi oración poniéndome en tus manos nuevamente, quiero seguirte en el contexto de mi vida y oír tu voz que me habla al corazón. No me dejes solo que mis fuerzas son débiles y escasean. Tu palabra hoy me lleva a considerar de lo que hablo, qué hago, qué es importante para mí. Te pido fuerza para estar atento a ello durante esta semana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.