Una Palabra Oportuna No. 1631

Oración de la mañana. Jueves 03 de marzo de 2022.

Por Edgar Magallanes, SJ

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Dios amor: que yo quiera lo que Tú quieres, que yo haga lo que Tú haces y que lo haga a Tu modo.

Jesús llama los Doce y los envía de dos en dos. Les da poder sobre los espíritus inmundos y les manda que no lleven ni pan, ni morral, ni dinero, sino un bastón, sandalias y una túnica.

Reflexiono:

No hay bendición más grande que vivir la vida de manera vocacional. Vivir no para reaccionar, no para sobrevivir en un contexto, sino para escuchar la palabra de Jesús y seguir sus pasos.

Me pregunto:

¿Encuentro el sentido de mi existencia en el sí quiero de Dios?

¿Quiero y con ese querer sano y purifico al mundo?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.