Una Palabra Oportuna No. 1652

Oración de la noche. Domingo 13 de marzo de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Padre bueno, hago recuento de esta semana vivida contigo. La semana pasada me comprometí a estar más atento a tu presencia silenciosa en mi vida y a mi alrededor. Quiero en este momento reflexionar sobre ello en silencio…

Percibo que me encontré contigo en algunos momentos, por ello te doy gracias. Te me sigues revelando. Te agradezco la sonrisa sin precio y recibida con alegría. Te agradezco una semana más de vida. Gracias, Señor, gracias.

Desde ya te pido por esta semana que apenas empiezo. Quiero vivirla cercano a ti, viendo que el camino de tu hijo no es el que yo esperaba pero que, si quiero seguir siendo discípulo, he de ir tras el maestro y no andar queriendo corregirle la plana.

Hoy en tu palabra me recuerdas la transfiguración de tu hijo. Pedro no sabe lo que dice y solo quiere prolongar el momento, el encuentro, y tú le invitas a seguir. Así soy yo a veces, quiero quedarme en el momento sabroso o cool y no volver a la realidad que a veces es árida y pareciera que no tiene sentido.

Te pido por los descuidos que tendré esta semana, para que me perdones. Quiero vivir y experimentar más tu gracia que me agracia.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.