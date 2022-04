Una Palabra Oportuna No. 1699

Oración de la mañana. Miércoles 06 de marzo de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, amanecer de un nuevo día, el café que colamos tiene aroma de Evangelio, de tu Palabra que es «nuestro hogar», nos invitas a reflexionar en el significado de “casa”, el lugar y personas donde nos encontramos cada día. La aceptación de que habitas nuestros corazones, los convierte en un lugar privilegiado de calor y acogida, de hogar siempre abierto a nuestra llegada. Esta certeza nos permite estar constantemente en casa en cualquier lugar o compañía en que nos encontremos.

Me detengo en tu promesa: «solo la verdad los hará libres». Quiero ser libre, ayúdame a saber escuchar a quienes me dicen la verdad, que tu Palabra penetre hasta mi corazón y lo libere. Permite que comience por asumir en mi vida la gran verdad: soy eternamente amado por ti. Unes la libertad a la fe y en tu mensaje es la Buena Nueva, que nos confirma que Dios se preocupa de nosotros y nos ama tal como somos, el amor es el camino real a una vida libre y plena. Los judíos estaban molestos porque decías que ellos no eran libres en realidad.

Lo mismo nos sucede a nosotros, cuando creemos que nuestra libertad duramente ganada es nuestro mayor orgullo. Ahora puedo sentir lo mismo, por eso te suplico que me enseñes a verme como en realidad soy, con mis libertades y áreas que no lo son. Reflexiono sobre mi fe en tu gran misericordia, la que me hace libre de conocerme en humildad y continuar enfrentando mis esclavitudes, revisar mis relaciones, y poner orden al amor.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.