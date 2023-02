Una Palabra Oportuna No. 2305

Oración de la mañana. Miércoles 01 de febrero de 2023.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza

Señor Jesús, a lo largo del Evangelio encontramos frecuentemente reacciones de asombro y admiración ante tu presencia, tus palabras y acciones. Admiración y desconcierto en todos los que entraban en contacto contigo. Detrás de este asombro está la pregunta sobre tu identidad. Son los más cercanos, tus paisanos, quienes creen conocerte bien y por eso, se sienten incapaces de descubrir en ese rostro tan cotidiano, al Dios que viene a su encuentro. A nosotros nos pasa algo parecido, nos cuesta descubrir que Dios está ahí, presente y vivo. Que es precisamente a través de lo pequeño desde donde actúas y manifiestas tu amor transformador.

La falta de fe de aquellos hombres que te escuchaban admirados es muchas veces la nuestra. Nos acostumbramos a oír hablar sobre tu persona, nos fascina tu mensaje y tu vida, nos cuesta reconocerte en la persona que acaba de llamar a nuestra puerta, en ese trabajo que repetimos todos los días, en ese acontecimiento sorpresivo que rompe nuestros planes. No hiciste ningún milagro en tu tierra. ¿Cómo serán posibles los milagros, si no tenemos fe? Cuando no creemos en la otra persona ni esperamos en ella, es difícil que podamos abrirnos para recibir el regalo de vida que lleva para nosotros.

A la luz del Evangelio de este día te pedimos que nos permitas mirar la realidad de cada día con ojos de fe. Preguntarnos cuáles son nuestras dificultades para hacerlo y hacernos conscientes de que no hay espacios vacíos en nuestra jornada en los que Dios no nos hable y nos acompañe. Porque en todo estás presente.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.