Una Palabra Oportuna No. 2329

Oración de la mañana. Lunes 13 de febrero de 2023.

Por Lucy Peña. Narra Alexander Medina.

Para ponerlo a prueba. Marcos 8, 11-13

Por si creemos que las tentaciones de Jesús fueron solo después del bautismo, aquí vemos que en muchos momentos, estuvo asechado por la maldad de las personas que le querían hundir.

Tal como sucede con las personas que están deseando caminar por la senda de la solidaridad y la caridad, ellos también de forma constante, reciben tentaciones, trabas, situaciones límites que le pueden hacer desistir, cansar, decepcionar y dudar de lo que hacen, sin embargo, allí Jesús nos muestra una respuesta, respira hondo, toma aire, es consciente de lo que sucede, no cae en su juego y se aleja, no es una discusión constructiva, no es una petición que busca el bien, así que no es necesario seguir allí invirtiendo tiempo y palabras.

Pidamos al Señor que tengamos la suficiente sabiduría para saber identificar las pruebas y no nos dejemos caer en la tentación de perder el tiempo y la fe en acciones que no construyen fraternidad.

Presentamos al Señor, especialmente a los jóvenes, que pueden ser zarandeaos por las diversas propuestas de esta sociedad, que no siempre le llevan al desarrollo de sus dones y potencialidades humanas. Bendíceles, Señor, y enséñanos a acompañarles.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.