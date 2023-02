Una Palabra Oportuna No. 2342

Oración de la noche. Domingo 29 de febrero de 2023.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Interioridad

Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¡Qué bueno es estar contigo! Por eso quiero en esta noche regalarme un espacio para estar, para ser, para respirar en tu presencia. Gracias por esta semana de vida, gracias porque todo lo que he vivido lo he intentado vivir con alegría y consciencia, tal vez no lo haya logrado. Gracias por tu palabra que siempre me habla al corazón.

Me desafías hoy a dejar a un lado el cálculo y la venganza. A no escatimar fuerzas para servir, para ayudar. ¡Dame la gracia para servir a los demás sin cálculo y sin medidas! Comúnmente no es lo que me sale, me sale buscarme a mí, mi propio querer e interés, me sale mirarme el ombligo y por eso te quiero pedir perdón. Quiero reconciliarme contigo en esta noche dominical e ir al encuentro del hermano distinto y necesitado. Dame el don de tu espíritu que guíe mis pasos hacia el otro, que me saque de mí.

Sigue contando conmigo para servir al otro durante esta semana que empieza. Dame tu amor y tu gracia que esto me basta.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.