Una Palabra Oportuna No. 2343

Oración de la mañana. Lunes 20 de febrero de 2023.

Por Lucy Peña. Narra Elizabeth Torres.

«Creo, pero ayuda a mi falta de fe». Marcos 9, 14-29

Un padre trae a su hijo, cree que aquellos hombres lo pueden ayudar, cree en Dios que lo puede ayudar a través de ellos, pero no lo logran, luego llega Jesús y con una súplica debilitada le dice: “si puedes, ayúdanos, ellos no han podido, quizá tú puedes”, allí Jesús le hace reaccionar, ten fe, todo es posible para el que cree; el hombre sabe que tiene fe y ha venido por fe, pero aun así debe pedir que aumente, que sea mayor, más fuerte, que no desfallezca si no ve los frutos.

Hoy nos puede suceder lo mismo, buscamos alternativas a nuestras dificultades, y al no encontrar una salida efectiva de inmediato, vamos cediendo espacio a la duda hasta que nos distanciamos por completo del Señor.

Es necesario, orar a Dios, que aumente nuestra confianza, que podamos ejercitar nuestra fe en Jesús, sabiendo que estamos en las manos amorosas de Dios y que no abandonará nuestra vida y sostendrá nuestras debilidades cuando lo necesitemos.

Que recibamos este don, de lo alto, y nos lleve a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, sabiendo que nosotros hacemos todo de nuestra parte y Dios hace el resto (Salmo 137).

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.