Una Palabra Oportuna No. 2348

Actitudes. Miércoles 22 de febrero de 2023.

Por Luisa Pernalete.

Enfrentar el mal con bien

El Evangelio de este último domingo nos recuerda que, amar a quienes nos aman no tiene gracia. Lo difícil y lo que hay que hacer es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y amar a nuestros enemigos. Nada de “ojo por ojo y diente por diente”. La venganza, decía Mandela, es mala consejera. Y Gandhi decía que la violencia siempre trae más violencia.

En el hogar, y en la escuela, tenemos que enseñar a los niños – y a los adultos también – a enfrentar el mal con el bien. Comencemos por responder con suavidad cuando nos gritan. Si usted contesta un grito con otro grito o con un insulto, el otro gritará más duro, pero si usted contesta suavecito – preguntando, por ejemplo, ¿por qué me gritas?, eso desarma al violento.

Devolver el mal con el bien es posible. No se trata de dejarse violentar, no se trata de ser pasivo ante injusticias y malos tratos, se trata de no repetir esa actitud que estamos criticando. Créalo, funciona. Se enseña, se aprende y se contagia.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.