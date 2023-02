Una Palabra Oportuna No. 2359

Oración de la mañana. Martes 28 de febrero de 2023.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice a sus discípulos: cuando oren digan: …perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no perdonan su Padre tampoco los perdonará a ustedes.

Reflexiono:

Somos iguales ante Dios. El que no perdona, es porque no se perdona a sí mismo, ni se acepta. El que ni se perdona ni se acepta, no vive reconciliado, no vive en paz ni amor, al final, no vive.

Me pregunto:

¿Reviso mi corazón para detectar la necesidad que tengo de ser reconciliado?

¿Me acepto con mis avances y reveses, dificultades y procesos intermitentes?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.