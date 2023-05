Una Palabra Oportuna No. 2487

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 03 de mayo de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

La Cruz es la muestra de tu amor

Señor Jesús, esta mañana con la Virgen María nuestra Madre, penetramos con el corazón en el misterio de tu cruz. En medio del tiempo pascual nos acompaña recordándonos su verdadero sentido: el amor auténtico, manifestado en la entrega.

En tu gran amor, viendo la necesidad que tiene el mundo, no dudas en entregar tu vida para su salvación. Las circunstancias concurrieron para que la redención se realizara por medio de la cruz, convirtiéndose en señal de salvación para todo el que cree en ti, Redentor del hombre.

Cuando nos la regalas, nos obsequias la oportunidad de amar en plenitud. Debemos evitar la trampa de creer que la cruz está presente en nuestra vida sólo en momentos de dolor, muerte, enfermedad o fracaso. La cruz es nuestra inseparable compañera, porque quieres que experimentemos tu amor constantemente, y que cada día te amemos más y mejor.

En la última cena, nos invitas a amar “hasta el extremo”. Esta manera de amar es estar dispuestos a afrontar esfuerzos y dificultades, olvidarnos de nosotros, “desaparecer” para que aparezcas. El amor hasta el extremo que es la cruz nos exige estar dispuestos a amar a nuestros enemigos y rogar por los que nos persigan.

Estamos llamados a la entrega sin reservas ¿Acepto la cruz en mi vida? ¿La llevo con alegría, como el medio privilegiado para amar como tú me has amado y has amado a los hombres? Ayúdanos a valorar la cruz, a asumir con prontitud de ánimo los sufrimientos de la vida. Que no huyamos de ella. Concédenos la fortaleza para estar siempre en vela contigo, y no abandonarte nunca.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos