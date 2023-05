Una Palabra Oportuna No.2538

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 28 de mayo de 2023

Por: José Francisco Aranguren SJ

No permitas que te deje de ver, Señor

Señor de la vida y de la invitación. Ya van 50 días desde tu resurrección. Este día estamos celebrando la fiesta de Pentecostés.

Nos has dado chance para digerir el modo en el que estás vivo y presente en nuestras vidas. Y ahora, nos capacitas para reconocer tu Espíritu actuando en nuestra existencia, en nuestra cotidianidad. Ese Espíritu es el que nos consuela, el que nos recuerda y nos capacita para reconocerte como Señor y creador nuestro. Por eso te agradezco.

Al mismo tiempo te pido perdón, porque a lo mejor han pasado estos 50 días sin terminar de reconocerte presente en la vida. Te pido perdón por eso y te pido que me sigas dando tu aliento de vida para reconocerlo, para sintonizar con lo que él mueve en mí y en el mundo.

Señor, que cada día me sea más normal encontrarme contigo y descubrirte en mis rutinas. No permitas que me pierda ni que te deje de ver.

Me pongo a tu disposición y me responsabilizo de buscarte a mi alrededor en esta semana que inicia. Por Cristo Señor nuestro, Amén.

