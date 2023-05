Una Palabra Oportuna No. 2541

Un espacio para caminar con

Oración de la mañana

Martes 30 de mayo de 2023

Por: Edgar Magallanes, SJ

Somos lo que damos

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Pedro dice a Jesús: ya ves que lo dejamos todo y te seguimos. Jesús dice: en verdad les digo, que quien haya dejado casa, hermanos, hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibe cien veces más.

Reflexiono

Aprender a renunciar es parte esencial de ser persona, ya que no tenemos lo que recibimos, sino lo que damos. Eso es lo que somos, lo que damos amando y sirviendo, en gratuidad y generosidad.

Me pregunto

¿Cuánto me cuesta renunciar a lo que creo me pertenece?

¿Hasta qué punto me apropio de personas o cosas que me quitan libertad?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

_ Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos_