Una Palabra Oportuna No. 2542

Tips para discernir la realidad

Martes 30 de mayo de 2023

Por: Luisa Pernalete

Las Patricias de hoy

Patricia de Reyes fue un pilar importante en el nacimiento de Fe y Alegría. No sólo por su apoyo a la decisión de su esposo Abrahán de ceder la casa que habían ido construyendo para su familia con tanto esfuerzo, sino porque además colaboró con esas primeras maestras. De paso, ella que se casó muy joven y no había podido estudiar, no sabía leer y aprendió en ese trabajo de voluntaria. ¡Un gran ejemplo! Como añadido, sus hijos han contado que tenía muy buen sentido del humor.

Esta semana Fe y Alegría celebra el Día de las Patricias, en recuerdo de ella y para reconocer a esas mujeres que trabajan en Fe y Alegría, con generosidad, dedicación, y con mucho cariño para con los destinatarios, desde cualquier rol en el movimiento.

Hay Patricias porteras, que conocen a todos los alumnos y les hacen amigable la escuela desde la entrada; hay muchas Patricias maestras, que perseveran a pesar de los bajos salarios y dificultades, y lo hacen por amor a sus alumnos, también hay Patricias directoras, estableciendo alianzas para salvar la educación, hay Patricias madres que cooperan con las maestras. Todas ellas hacen posible que Fe y Alegría siga educando.

Esta es una buena oportunidad para reconocer a esas Patricias actuales. ¿Cuántas conoce usted?

_ Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos_