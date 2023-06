Una Palabra Oportuna No. 2559

Un espacio para caminar con Jesús

Jueves 08 de junio de 2023

Por: Edgar Magallanes, SJ

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que no sea sordo a tu llamado, sino ágil en hacer tu voluntad.

Un escriba pregunta a Jesús, cuál es el mandamiento principal y Jesús dice que es: “escucha Israel, nuestro Dios es el único Señor y lo amarás con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo”.

Reflexiono

Sólo Dios es mi absoluto, si creo que una persona es mi absoluto yo sufro y le hago sufrir también. Amar es practicar esto y buscar la felicidad en la relación con Dios nos habilita a servir a los demás.

Me pregunto

¿Espero mi felicidad de una persona limitada como yo?

¿Vivo triste y malhumorado porque alguien no me correspondió?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos