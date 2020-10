Una Palabra Oportuna No. 724

Espiritualidad. Viernes 30 de octubre de 2020.

Por Mireya Escalante.

Por el amor nos deben conocer. Lucas 14, 1-6

Hay un viejo refrán que todos conocemos: “Obras son amores y no buenas razones”, creo que esto resume la enseñanza que nos deja la palabra de Dios en esta lectura. Jesús es invitado por unos fariseos a comer un sábado, frente a la casa había un enfermo y Él se detiene a curarlo, no sin antes preguntarles si estaba permitido hacerlo. Lo interesante es que frente a esa pregunta, callaron. Lo mismo que cuando les hizo otra: ¿Si un animal de ustedes cae en un pozo, lo rescatarían no? ¿Y si es sábado?

Callan porque no hay razón que pueda con el amor expresado en acciones. El Señor nos da la lección con su actuación, que sabemos le trajo sus duras consecuencias.

Pero es que, frente al amor y a la misericordia, no hay palabra que valga.

Siempre es más fácil hablar, argumentar, cuestionar, pero lo que realmente quiere el Señor que hagamos, como sus discípulos, es actuar y que el norte de ese actuar sea el amor al otro. En eso conocerán que somos cristianos, no en los discursos.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.