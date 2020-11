Una Palabra Oportuna No. 742

Oración de la noche. Domingo 08 de noviembre de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno, señor de la vida. Gracias por la vida que titila a mi alrededor. Por la gente buena que me rodea y por esos signos que percibo de tu presencia a mi alrededor.

Allí donde otros ven llanto y desesperación me has dado la gracia para ver la vida que palpita por continuar, por no rendirse. Gracias por todo ello. Abre mis ojos para que lo vea sin temor ni temblor, y tampoco sin exageraciones. Que vea como tú lo profundo.

Así llego a esta noche de domingo. Desde ya te encomiendo lo que pondrás en mi camino la próxima semana.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.